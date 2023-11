Finanzministerium Lindner feuert seinen Houdini-Staatssekretär

In einem internen Schreiben erläutert Lindner seinen Ministerialbeamten in der „Ministermail Nr. 9 – Nach dem Karlsruher Urteil“ um 14.59 Uhr, dass das verfassungswidrige Handeln zum Nachtragshaushalt im Ministerium „Konsequenzen“ habe. Dazu zählt, dass Gatzer gefeuert wird. Dieser trägt die fachlich-konzeptionelle Verantwortung für die Umwidmung von 60 Milliarden Euro vom Coronafonds zum Klima- und Transformationsfonds KTF. Dazu schreibt Lindner in seiner „Ministermail Nr.9“: „Die damalige Vorgehensweise wurde ... vor meinem Amtsantritt entworfen.“ Und weiter: „Das Urteil (aus Karlsruhe) ist nun aber eine Zäsur für die Staatspraxis. Wir müssen den verfassungswidrigen Zustand beenden und den Haushalt 2024 anpassen.“