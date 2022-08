Keine dieser drei reinen Lösungen sind politisch attraktiv. Dennoch kann sich die Politik (gemeint ist auch die Opposition) nicht mehr davor drücken. In drei Jahren etwa gehen die ersten Jahrgänge der Babyboomer-Generation in Rente. Spätestens dann kommt es zum Schwur. Das gilt umso mehr, da die dadurch steigende Belastung der Rentenkasse mit einer Verschärfung des jetzt schon bestehenden Arbeitskräftemangels in allen Sektoren – aber zuvorderst in den Sozialberufen und im Handwerk – einhergeht.