Dies reflektiert ein besseres Verständnis für die Akteure, die sich bisher eher am Rand der Diskussion wiederfanden. Im WTO-Sekretariat in Genf ist man sich dieser Akteure und der für sie relevanten Fragen sehr bewusst. Und es ist ohne Zweifel richtig, dass die Welt eine bessere ist, wenn diese Probleme gelöst werden. Außenhandelspolitik kann eine Rolle dabei spielen. Vor allem die folgenden Themen sind wichtig:



• Die Berücksichtigung des sogenannten informellen internationalen Handels und Maßnahmen zu seiner Erleichterung sind eine gute Möglichkeit, die kleinsten Unternehmen und Frauen zu fördern. Hier kann die WTO beispielgebende Regeln definieren.



• Ein wichtiges Thema ist Subventionsabbau in den Industrieländern und China. Seit der Globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/09 haben Subventionen erheblich an Gewicht gewonnen – und nicht nur in China. Vor allem in der Bekämpfung der Coronakrise haben die Regierungen sehr viel Geld in die Hand genommen. Diese Maßnahmen waren sinnvoll, müssen aber dringend zurückgefahren werden, sobald die Notwendigkeit nicht mehr besteht. In vielen Fällen ist das heute schon der Fall.



• Leicht verständliche, kompetent umgesetzte Zollregeln sind ein weiteres gutes Instrument, die Beteiligung kleinster, kleiner und mittlerer Unternehmen am Außenhandel zu steigern. Die WTO kann durch entsprechende Bildungsprogramme für Zollbeamte sowie Unternehmerinnen und Unternehme für höhere Kenntnisse sorgen.



• Der Themenkomplex Umwelt- und Klimapolitik wird immer wichtiger im internationalen Handel werden. Man denke nur an die Forderung der Europäischen Kommission nach Grenzausgleichzahlungen für Produkte aus Ländern ohne Klimapolitik wie in der EU. Es wäre sehr wichtig, hier in Zusammenarbeit mit dem internationalen Klimapanel eine Lösung auf globaler Ebene zu finden, damit die Grenzausgleichmaßnahmen nicht als unfair empfunden werden und so zu einer Spirale neuer Handelsbarrieren führen.

Handelspolitik kann mithin dazu beitragen, den Handel fairer zu gestalten.