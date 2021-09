Der Staat setzt Ziele (zum Beispiel in der Klimapolitik) und gibt Rahmenbedingungen vor (in der Alterssicherung oder der Außenwirtschaftspolitik). Durch die Teilnahme vieler Akteure an der Lösung der Probleme (Stichwort Schwarmintelligenz) wird es vermutlich innovative Ansätze zur Lösung geben. Oder der Staat kann mit kleinteiligen Vorschriften, Verboten und teurer Förderung das Verhalten steuern wollen. Dann aber schaltet er die Kreativität der vielen ab, und die Bevölkerung vertraut sich der Milde der Regierung an. Im ersten Fall wird die Lösung als Herausforderung und Chance begriffen, im zweiten Fall als Belastung. In einer Marktwirtschaft und Demokratie spricht alles für den ersten Weg.