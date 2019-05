Was den Wettbewerb angeht, so können wir ebenfalls einigermaßen optimistisch sein. Immerhin hat der Aufstieg der sogenannten Alternative für Deutschland (AfD) deutlich gemacht, dass das Parteiensystem offen für Wettbewerb ist, und dass Neueinsteiger eine Chance haben, wenn die etablierten Anbieter (in diesem Fall: Parteien) erstarren. Dieser Wettbewerb trägt dann hoffentlich dazu bei, die Erstarrung zu lösen. Denn so heilsam der Wettbewerb sein kann, um Bewegung in das System zu bringen, so wenig braucht das Land die rückwärtsgewandten und menschenverachtenden Positionen der AfD. Hier ist vorsichtiger Optimismus angebracht, denn die ersten Jahre der AfD in den Parlamenten zeigen bereits sehr deutlich deren Inkompetenz und Mangel an sachorientierter Politik. Wenn die anderen Parteien sich diesem Angriff ehrlich stellen und ihre Politik wieder dichter an den Problemen der Menschen ausrichten, dürfte sich der Erfolg der AfD irgendwann wieder erledigt haben. Dann hat sie ihre Aufgabe erfüllt.