Kommen wir zurück zur Notwendigkeit einer multilateralen Ordnung. Grundlage der Analyse ist das sogenannte Subsidiaritätsprinzip: Probleme sind grundsätzlich auf der niedrigsten möglichen Ebene zu lösen, also nationale Problem auf nationaler Ebene, rein lokale Probleme auf der lokalen. Immer wenn es hingegen um grenzüberschreitende Probleme geht, müssen internationale Lösungen angestrebt werden. Besteht das Problem nur zwischen zwei Ländern, reicht eine bilaterale Lösung. Ein Beispiel dafür wäre die Verschmutzung eines Flusses, der in einem Land entspringt und in einem anderen in einen See oder das Meer mündet. Verschmutzung im Land am Oberlauf verursacht Umweltschäden im Land am Unterlauf des Flusses. Dies haben die beiden Beteiligten zu klären. Das klingt recht simpel, allerdings hat sich vielfach gezeigt, dass selbst rein bilaterale Absprachen nicht immer einfach sind.