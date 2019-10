Es entbehrt nicht an Ironie, dass ausgerechnet die von Trump so angefeindete Welthandelsorganisation WTO ihm nun eine Steilvorlage für einen Handelskrieg liefert. Trump hatte in der Vergangenheit angedroht, die USA aus der WTO herauszuführen und hat ihre Gründung abfällig als „schlechtesten Handelsdeal aller Zeiten“ bezeichnet. Indem die US-Regierung die Ernennung neuer Richter für die Streitschlichtung bei der WTO blockiert, droht sie zudem, die Institution arbeitsunfähig zu machen.



Nun merkt Trump, dass der Multilateralismus seine Vorteile hat, wenn Europa dazu gezwungen wird, Subventionen einzustellen. Er profitiert von einem Streitfall, den andere vor ihm angestoßen haben. Vor 15 Jahren rief Präsident George W. Bush die WTO an, um den Airbus-Fall zu klären. Wird Trump deshalb zum Fan der WTO? Es ist unwahrscheinlich. Aber die Entscheidung kommt ihm mehr als gelegen. So gelegen, dass er die angekündigten Zölle auf Autos wahrscheinlich unterlässt. Die wären in den USA hochgradig unpopulär. Und jetzt, wo er ganz legal Zölle erheben kann, verzichtet er im Vorwahlkampf auf einen Schritt, mit dem er sich angreifbar machen würde.