Deshalb dient diese Kolumne der Frage, was geschehen muss, damit das Jahr 2021 besser wird und die enormen Verwerfungen, die die Coronakrise mit sich brachte, überwunden werden können. Möglicherweise besteht ja sogar die Chance, die Krise zu Veränderungen zu nutzen, die Gesellschaft besser auf die Zukunft vorbereiten. Insofern kann man diese Kolumne auch als eine Wunschliste für das kommende Jahr interpretieren. Was sollte also geschehen?