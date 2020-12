Harter Lockdown: Was die Wirtschaft fürchtet – was sie fordert

Bundesfinanzminister Olaf Scholz kündigte in der Pressekonferenz am Sonntag neue Milliarden-Hilfen aufgrund des harten Lockdowns an. Für einen Monat werde dies wohl gut elf Milliarden Euro kosten, sagt der Vizekanzler. Allein für die Dezemberhilfe rechnet die Regierung mit Kosten von etwa 4,5 Milliarden Euro pro Woche. „Es wird eine sehr umfassende Wirtschafts- und Überbrückungshilfe geben“, sagte Scholz. Bis zu 90 Prozent der Fixkosten von geschlossenen Geschäften würden übernommen. Das könnten für einen Betrieb zu 500.000 sein. Darüber hinaus stünde schon ein drittes Hilfspaket für die erste Jahreshälfte 2021 bereit: „Wir haben schon lange die bis Sommer 2021 vorbereitete Überbrückungshilfe III vorbereitet“, so der Finanzminister.