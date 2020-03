Es ist eine Binsenweisheit, dass Krisen eine Chance bieten, sich zu ändern, Perspektiven zu wechseln und eingefahrene Wege zu verlassen. Dennoch ist es notwendig, sich regelmäßig daran zu erinnern. Es wäre vor allem für die Bundesregierung wichtig, sich dieser Weisheit zu bedienen. Denn in der Krise wird der Widerstand von Partikularinteressen gegen gesamtwirtschaftlich vorteilhafte Reformen geringer sein als in guten Zeiten. Insgesamt steigt die Bereitschaft zu Veränderungen in der Bevölkerung.

Wo stehen wir? In den letzten Jahrzehnten hat sich die deutsche Wirtschaftspolitik in einer gewissen Bräsigkeit eingerichtet. Es läuft insgesamt gut, die Beschäftigung war vor der Corona-Krise annähernd auf Rekordhoch, die Steuereinnahmen sprudelten, das Wachstum war auf relativ stabilem und im europäischen Vergleich hohen Niveau. Zuletzt sanken sogar die CO2-Emissionen. Alles schien auf gutem Wege zu sein.