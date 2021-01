Auch aus einem anderen Grund sollte Laschet seinen Kollegen Merz einbinden. Denn die CDU ist gespalten, nicht alle unterstützen den scheinbar progressiven Kurz der Kanzlerin, für den Laschet wohl auch steht. Er muss die Konservativen in der CDU mitnehmen; dabei kann Merz sicher helfen. Gerade in den neuen Ländern sehnte sich die CDU nach einem konservativen Vorsitzenden, der die bürgerliche Mitte nach rechts abzusichern hilft. Es scheint dort bereits viel Frust zu geben. Auch in den Bundesländern im Südwesten, in denen im Frühjahr Landtagswahlen stattfinden, hätte man sich einen konservativen Vorsitzenden gewünscht. Insgesamt liest man viel über ein Rumoren im konservativen Teil der CDU.