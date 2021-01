Kanzleramtschef rudert zurück: Helge Braun liebt die Schuldenbremse

Derzeit gilt, dass der Bund nur in ganz geringem Maße neue Kredite aufnehmen darf, nämlich maximal 0,35 Prozent der Wirtschaftsleistung. Diese Schuldenbremse ist seit 2009 im Grundgesetz verankert und kann nur in Notsituationen vorübergehend aufgehoben werden. Das nutzte der Bundestag 2020, um hohe Kredite zur Bewältigung der Coronakrise zu ermöglichen. Auch 2021 soll sie noch einmal ausgesetzt werden. Danach will Scholz eigentlich wieder im Rahmen bleiben – auch wenn weiter geringe Schulden nötig sein könnten.



Braun dagegen hält nichts davon, jedes Jahr neu über einen Einzelfall zu entscheiden. Es sei völlig unklar, wie lange die Pandemie als Grund dafür durchgehe. Deshalb sei es sinnvoll, das Grundgesetz so zu ändern, dass begrenzt für ein paar Jahre Neuverschuldung möglich sei. Nötig sei aber auch ein klares Datum für eine Rückkehr zur normalen Schuldenregel.