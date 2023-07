Friedrich Merz Aufprall an der Brandmauer

Wird beispielsweise eine Umgehungsstraße geplant und die AfD im Gemeinderat ist auch dafür, sollte das Projekt nicht allein schon dadurch in Misskredit gebracht werden können. Auch ist eine Müllbeseitigung in öffentlichen Grünanlagen nicht schon deshalb falsch, weil sie von der AfD gefordert wird. Und dass man wie etwa im Kreis Sonneberg mit einem gewählten Landrat der AfD auf kommunaler Ebene irgendwie umgehen muss, dürfte auch verständlich sein.



Aber für solche Einzelfälle, die von Mal zu Mal vor Ort entschieden werden müssen, sollte man als Bundesvorsitzender keine Generallinie formulieren. Oder wenn man das trotz rhetorischer Glatteisgefahr unbedingt tun will, dann müsste die entsprechende Formulierung vor dem Interview genau überlegt werden. Genau daran scheint es bei Merz aber immer wieder zu hapern – siehe die „kleinen Paschas“. Wer brisante Themen öffentlich ansprechen will, muss jedes einzelne Wort wägen und nicht einfach drauflosreden. Routine und rhetorische Begabung ersetzen keine Vorbereitung.