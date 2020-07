Friedrichshafen Und der Oberbürgermeister behält doch Recht…

Führt diese Strategie jetzt zu Beschwerden? Jetzt müssen Sie den Gürtel enger schnallen.

Wir können nur das verteilen, was vorher erwirtschaftet wurde. Was die 10000 Mitarbeiter in Friedrichshafen und 160.000 Mitarbeiter weltweit erwirtschaften, wird zunächst in den Unternehmen investiert und fließt zu einem geringen Teil über die Dividende an die Eigentümer – die Zeppelin-Stiftung und Ulderup-Stiftung. Auch die Zeppelin-Stiftung kann nur das leisten, was vorher in den Unternehmen geleistet wurde. Wir haben aktuell den städtischen und den Stiftungshaushalt pauschal gekürzt, auch beim Personal. Zukunftsprojekte wie das Innovationszentrum RITZ, den Tunnel für die Umgehungsstraße B31 und Kindergärten finanzieren und bauen wir weiter. Wir investieren in den Ausbau der Schieneninfrastruktur und über unseren Stadtverkehr in eine neue Busflotte.Aber wenn die Zukunft von Arbeitsplätzen ungewiss ist, kann man im Haushalt keine Kür einplanen.