Führungswechsel bei Christdemokraten Die CDU-Spitze muss dem Druck der Basis nachgeben

Entspannen konnten die Spitzenpolitiker der CDU trotz verlängertem Wochenende nicht. „Es ist viel telefoniert worden“, sagt ein CDU-Bundesvorstand, aber die angestrebte „Teamlösung“ für die Neuwahl des Parteivorsitzenden ist trotz zahlloser Gespräche offenbar noch nicht zustande gekommen. Viel Zeit bleibt den Führungsleuten jedoch nicht. Nachdem die über 300 Kreis- und Bezirksvorsitzenden der CDU bei einer Krisenkonferenz am Samstag in Berlin fast einstimmig für eine rasche Mitgliederbefragung gestimmt hatten, bleibt der CDU-Spitze heute kaum eine andere Möglichkeit, als den Willen der Basis umzusetzen. Wenn Präsidium und Bundesvorstand der CDU am Vormittag in Berlin tagen, geht es also eher um das „wie“ als um das „ob“.