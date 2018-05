Gasversorgung: Polen nimmt Nord Stream 2 unter die Lupe

Uniper bestätigte dem Handelsblatt ebenfalls das Kartellverfahren. Man wolle den Sachverhalt prüfen. „Wir halten weiterhin an unseren vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Nord Stream 2 fest, von dessen energiepolitischer Sinnhaftigkeit für Deutschland und Europa wir vor dem Hintergrund der rückläufigen Erdgasproduktion in Europa überzeugt sind“, so ein Sprecher. „Dies ist ein Projekt für die nächsten Dekaden und damit immer auch ein Stück unabhängig von den aktuellen Entwicklungen. Deshalb gehen wir bei Uniper fest davon aus, dass das Projekt Nordstream 2 auch realisiert wird.“