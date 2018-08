Gesetzespaket: Neue italienische Regierung begrenzt Zeitarbeitsverträge

Die Sicherung von Arbeitsplätzen in Italien war eines der wichtigsten Versprechen von Arbeitsminister Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung, die zusammen mit der rechten Lega die Regierung stellt. Zu dem verabschiedeten Paket gehört auch ein Verbot der Werbung für Glücksspiele. Die Abgeordnetenkammer hatte dem Gesetzespaket bereits zugestimmt, so dass es mit dem Votum des Senats in Kraft tritt.