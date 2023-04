Gesundheit Lauterbach bringt Pflegereform und Milliardenhilfe für Kliniken auf den Weg

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will bei der Pflegereform die Beitragssätze deutlicher zwischen Eltern und Kinderlosen differenzieren. Nach dem vom Bundeskabinett am Mittwoch beschlossenen Gesetzesentwurf soll der allgemeine Beitrag zur Pflegeversicherung zum 1. Juli um 0,35 Prozentpunkte erhöht werden. Kinderlose zahlen also dann 4,0 Prozent, Eltern mit einem Kind 0,6 Prozentpunkte weniger. Ab dem zweiten Kind gibt es pro Kind jeweils eine zusätzliche Entlastung von 0,25 Prozentpunkte. Eine Person mit zwei Kindern zahlt also nur 2,9 Prozent des bemessungspflichtigen Einkommens und damit weniger als bisher.