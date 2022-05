Getreideimporte Einfuhrpreise für Weizen um mehr als 65 Prozent gestiegen

Demnach verteuerten sich Weizenimporte gegenüber März 2021 um 65,3 Prozent, Gerste, Roggen, Hafer ebenfalls um 65,3 Prozent und Mais um 37,4 Prozent. Schon vor dem Krieg in der Ukraine zogen die Preise den Angaben zufolge unter anderem wegen der starken weltweiten Nachfrage und steigender Transport- und Energiekosten an. Der Ukraine-Krieg verschärfte den Anstieg. Nach Angaben der UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) stecken in dem Land knapp 25 Millionen Tonnen Getreide fest. „Es ist eine nahezu groteske Situation, die wir im Moment in der Ukraine sehen“, sagte FAO-Experte Josef Schmidhuber. Die Getreidemenge könne eigentlich exportiert werden, „kann aber das Land nicht verlassen, einfach wegen der fehlenden Infrastruktur und der Blockade der Häfen“.