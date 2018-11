Global Compact Es gibt keine Strategie zum Migrationspakt

Ein besonders emotionalisierendes Ziel, nämlich „Ziel 15: Gewährleistung des Zugangs von Migranten zu Grundleistungen“, erfüllt Deutschland vermutlich bereits so umfassend wie kaum ein anderes Einwanderungsland. Denn die Pflicht des deutschen Staates zur Sicherung des Existenzminimums wird in Deutschland – etwa in einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2012 – aus der Menschenwürde hergeleitet. Also gibt es hier in Deutschland keine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Staatsbürgern und Ausländern, unabhängig von deren Status.