Globale Mindeststeuer Scholz‘ Steuerrevolution – oder nur eine große Illusion?

Das Statement der G7-Finanzminister bezieht sich vor allem auf Konzerne mit mehr als 750 Millionen Euro Jahresumsatz. Sie sollen in Zukunft weltweit mindestens 15 Prozent Steuern zahlen und überdies, wenn sie hochprofitabel sind, auf ihren Ansatzmärkten einen gewissen Obolus an die dortigen Fiski entrichten. Ähnliches hatten die Finanzminister schon im April verkündet. Damals war noch der Mindeststeuersatz offen, die Spannweite der Spekulationen reichte von 12,5 bis 21 Prozent, nun schlug die US-Finanzministerin Janet Yellen eben 15 Prozent vor. Das nächste Mal wollen sich die Finanzminister wieder am 9./10. Juli in Venedig treffen, und zwar im Rahmen der führenden G20-Staaten. Dann wollen sich die Minister einmal mehr und final in die Hand schwören, den Steuerwettbewerb einzudämmen. Und dann müssen sich die 139 Länder im Rahmen der OECD-Gespräche noch darauf verständigen, wie die künftigen Säulen der Steuerwelt genau aussehen sollen.