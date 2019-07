Große Koalition: Union und SPD debattieren über Gesetz zur Lohngleichheit

Die Bundesregierung berät am Mittwoch in der Kabinettssitzung über ein Gutachten zur Wirksamkeit des Entgelttransparenzgesetzes, das im Juli 2017 in Kraft getreten war. Durch eine Stellungnahme des Deutsches Gewerkschaftsbundes (DGB) wurden zentrale Ergebnisse bereits bekannt. „Alle drei Kernelemente des Gesetzes – Auskunftsanspruch, Prüfverfahren und Berichtspflicht – entfalten in der jetzigen Form nicht die beabsichtigte Wirkung“, heißt es im DGB-Papier.