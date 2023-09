Grüne und Schuldenbremse Lieber Herr Habeck, ihr Dispo ist leider ausgeschöpft!

Habeck braucht viele Milliarden Euro für sein Gebäudeenergiegesetz und die damit verbundene Förderung von Wärmepumpen. Er will auch für ausgewählte Großunternehmen den Industriestrompreis subventionieren, was rund 30 Milliarden Euro in den nächsten Jahren kosten soll. Bezahlen sollen wir Steuerbürger. Und da das aktuelle Steueraufkommen nicht reicht, will Habeck, dass der Bund noch mehr Obligationen und Anleihen begibt. Auch Familienministerin Lisa Paus (ebenfalls von den Grünen) möchte noch mehr Geld ausgeben, aktuell für die Kindergrundsicherung. Wer Einwände erhebt, wird als unsozial gebrandmarkt. Und wer sich bei den Klimaschutzmaßnahmen kritisch äußert, bekommt ebenfalls die moralische Keule zu spüren.