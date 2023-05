Habecks Vorstoß für Brückenstrompreis Auf den Kanzler käme es jetzt an

Hier haben wir sie also, die entscheidende wirtschaftspolitische Frage dieser Tage. Olaf Scholz muss sie jetzt beantworten, denn niemand anderes als er kann es, damit sich der heraufziehende grün-gelbe Streit um den Industrie-, Transformations- und nun Brückenstrompreis nicht wieder quälende Wochen hinzieht, so wie beim Weiterbetrieb der Atomkraftwerke. Die Industrie sollte wissen dürfen, woran sie ist. Womit sie rechnen kann. Und womit nicht. So oder so: Auf den Kanzler käme es jetzt an. Auf einen, der nicht verspricht. Sondern handelt.



Lesen Sie auch das Interview mit Christian Lindner: Industriestrompreis? „Ich plädiere eher für marktwirtschaftliche Lösungen“