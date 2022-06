Halbleiterkrise „Es ist nachvollziehbar, dass Intel nur mit Subventionen kommt“

Überzeugt haben dürften Intel vor allem auch die Milliardensubventionen, ohne die sich das Unternehmen nicht in Deutschland angesiedelt hätte. Rund 17 Milliarden Euro will die Bundesregierung bis 2028 für Projekte im Bereich Mikroelektronik ausgeben, ein beträchtlicher Teil dürfte an Intel gehen. Wie nachhaltig ist die Industriepolitik, wenn solche Ansiedlungen quasi erkauft werden müssen?

Es ist nachvollziehbar, dass ein Unternehmen wie Intel nur mit Subventionen kommt. Denn auf anderen Kontinenten wie in Asien sind die Kosten für Lohn und Produktion deutlich geringer. Deswegen ist es legitim, dass sich Intel die Mehrkosten kompensieren lässt. Aber am Anfang stand ja nicht das Unternehmen, das die Hand aufgehalten hat, sondern die EU selbst, die sich Schlüsseltechnologien wie die Chipproduktion quasi in einer Rückholaktion wieder sichern muss. Insofern sind die Subventionen wichtige und richtige Industriepolitik, weil sie die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts nachhaltig sichern.