Historiker Thomas Schlemmer „Markus Söder ist ein Performer“

Wie Audi in Ingolstadt?

Audi, die damalige Auto Union, ist das beste Beispiel dafür – in Sachsen enteignet und demontiert. Die Führungsmannschaft hatte schon während des Kriegs die Gemeinde Sandizell in der Nähe von Ingolstadt als Treffpunkt ausgemacht, wo auch wichtige Papiere wie Patente und Konstruktionspläne gelagert wurden. Man wollte zwar ursprünglich nach München. Doch München war zu stark zerbombt, und auch die Konkurrenz von BMW war stark. Also ist man in Ingolstadt ansässig geworden. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Beispiele, Konzernzentralen wie etwa die von Siemens, die von Berlin nach München übersiedelten und so München zur Hauptstadt von gewichtigen Dax-Konzernen machten. Bayern ist, wenn man so will, sowohl ein Gewinner der Kriegswirtschaft als auch ein Gewinner der deutschen Teilung.