Hoffnungsträger Wie die Ämter durch Corona ins Rampenlicht rücken

Nach eigenen Angaben hat das Düsseldorfer Gesundheitsamt aufgrund der gesetzlichen und städtischen Vorgaben Personal zur Unterstützung in stark beanspruchte Bereiche wie der Infektionshygiene in den speziell eingerichteten Lagezentrum verlagert. Andere Tätigkeiten des Amtes mussten reduziert oder umgestellt werden. Lageabhängig können rund 68 Vollzeitstellen im Bereich der Infektionshygiene eingesetzt werden, wie das Gesundheitsamt mitteilt. Die einzelnen Mitarbeiter übernehmen – neben der Nachverfolgung von Kontaktpersonen – auch weitere Aufgaben, wie zum Beispiel: Übermittlung von positiven Testergebnissen, Ermittlung von personen- und krankheitsspezifischen Details, Einpflegen der Ergebnisse in Datenbanken sowie das Ausstellen von Ordnungsverfügungen. Durch die Kontaktverbote konnte das Amt im Lockdown die Tätigkeitsbereiche Sozialpsychiatrie und -pädiatrie sowie die Schuleingangsuntersuchungen nur eingeschränkt ausführen. Während die Beratung zu den Bürgern auf das telefonische Gespräch beschränkt war, wurden andere Tätigkeiten wie die Logopädie und Kariesprophylaxe eingestellt. Damit sind Mitarbeiter in den Bereich der Bewältigung des Infektionsgeschehen gewechselt. „Mit dem Verlauf der Corona-Krise hat das Gesundheitsamt immer mehr dazugelernt“, bestätigt Stadtsprecher Buch. Das Rezept lautet Digitalisierung. Prozesse wurden digital ausgestattet. Dadurch konnten weitere Personalressourcen an anderer Stelle kurzfristig eingesetzt werden.