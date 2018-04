Hohe Belastung: Deutsche müssen weltweit fast die meisten Steuern zahlen

Es sei völlig unverständlich, dass es keine Bereitschaft bei Union, SPD und Grünen gibt, die breite Mitte des Landes spürbar zu entlasten, so FDP-Chef Lindner. Die Regierung mache es sich mit vollen Kassen und niedrigen Zinsen bequem. „Wenn in dieser finanziellen Lage des Staates kein Entlastungspaket geschnürt würde, wird es wohl niemals kommen“, so Lindner. Er fordert: „Der Solidaritätszuschlag muss entfallen, der Spitzensteuersatz sollte später greifen und die Milliarden-Überschüsse in den Sozialversicherungen können umgehend an die Menschen zurückgegeben werden.“