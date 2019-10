Immobilienboom und Wohnungsnot: „Bei manchen Regelungen frage ich mich, welcher Sinn dahintersteht“

Was Sie vom Staat erwarten, wissen Sie ja genau. Was können die Unternehmen der Branche denn selbst leisten, damit Bauen schneller wird?

Bei der Digitalisierung sehe ich uns alle in der Pflicht, nicht nur die Verwaltung. Was beispielsweise das Building Information Modeling angeht, stehen wir noch ganz am Anfang. Das ist eine Planungsmethode, die in einer Art digitalem Zwilling alle Daten eines Gebäudes zu einem zentralen Modell zusammenfügt. In vielen Büros wird heute aber das meiste noch auf Papier gemacht.