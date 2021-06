Industrie Es braucht einen Masterplan für Deutschlands Wohlstand

Schon vor Corona gab es zunehmende Polarisierungstendenzen in der Weltwirtschaft. In Deutschland sank bereits die Investitionsquote. Digitalisierungsdefizite in der öffentlichen Verwaltung waren offenkundig. Standortschwächen nahmen zu. Dann kam Corona – und mit Corona eine massive Zunahme staatlicher Aktivitäten und ein rasanter Anstieg der öffentlichen Verschuldung. Beides war in der Ausnahmesituation der Pandemie im Grundsatz schlüssig und im wortwörtlichen Sinn notwendig. Klar ist aber: Nach Corona darf sich das nicht so fortsetzen. Ein Zurück zu der Vor-Corona-Zeit ist auch keine Alternative.