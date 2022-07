Inflation Mittelstand lehnt konzertierte Aktion ab

Kritisch sieht sie auch die fehlende Einbindung der Opposition. „In der Krise müssen alle an einem Strang ziehen und dafür müssen alle an einen Tisch“, sagte Connemann. „Dazu hätte auch die Opposition gehört. Diese Chance hat der Bundeskanzler leider vergeben.“ Wenn eine konzertierte Aktion gelingen solle, dürfe sie „nicht zu einer Alibiveranstaltung werden“, so Connemann. Jeder könne und müsse seinen Beitrag leisten. „Dies gilt an erster Stelle für die Bundesregierung. Der Kanzler darf seine Verantwortung nicht auf die Tarifpartner abwälzen.“