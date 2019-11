Joint-Venture mit Bolivien Bundesregierung zeigt sich irritiert über Absage von Lithium-Projekt

Das im vergangenen Dezember in Berlin vereinbarte Joint Venture zielte darauf ab, Lithium aus dem bolivianischen Salzsee Uyuni zu gewinnen. Dort werden die weltweit größten Lithium-Vorkommen vermutet. Die Nachfrage nach Lithium – dem Schmierstoff für Batterien mit möglichst hoher Reichweite von 300 Kilometern und mehr – dürfte dank der Antriebs-Transformation in der Autoindustrie in den kommenden Jahren weiter steigen.