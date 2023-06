Kanzler: Scholz sieht AfD-Höhenflug mit Sorge

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht den Höhenflug der Rechtspartei AfD in Umfragen mit Sorge. „Das macht mir Sorgen“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag in der Sendung „RTL Direkt Spezial“ (22.10 Uhr). Eigentlich sei er überzeugt, dass Deutschland eine sehr stabile Demokratie habe. Scholz sprach sich zudem gegen die Einstufung der AfD als „Volkspartei“ aus.