Kanzlerkandidat der Union: Laschet will nach Bundestagswahl auf jeden Fall nach Berlin wechseln

Damit will der CDU-Chef den Fehler des CDU-Politikers Norbert Röttgen vermeiden, der sich als Spitzenkandidat bei der NRW-Wahl 2012 nicht festlegen wollte, ob er auch im Falle einer Wahlniederlage von Berlin nach Düsseldorf wechseln würde. Dies wird in der CDU bis heute als mitverantwortlich für die Wahlniederlage Röttgens angesehen. Laschet, der auch Chef der NRW-CDU ist, löst aber nun auch offiziell eine Nachfolgedebatte in seiner Partei an Rhein und Ruhr aus. Die FAZ nennt Verkehrsminister Hendrik Wüst (45), Innenminister Herbert Reul (68) und Bauministerin Ina Scharrenbach (44) als mögliche Nachfolger.