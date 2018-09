Kauder-Gegenkandidat Brinkhaus sieht Gefahr für Standort Deutschland

Um von der Union enttäuschte Wähler zurückzugewinnen, will Brinkhaus nicht nur stärker Politik für Normalverdiener-Familien machen, sondern sich auch um Selbständige um Mittelständler kümmern. Er verstehe, dass Menschen, die in ihrer unternehmerischen Freiheit eingeschränkt würden, frustriert seien. „Es ist wichtig, den Unternehmern wieder zu ermöglichen, sich mehr um ihr Kerngeschäft zu kümmern“, so Brinkhaus.