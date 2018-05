Klausurtagung: Große Koalition erwartet keine großen Spielräume durch Steuerplus

ZugspitzeTrotz sich abzeichnenden Steuermehreinnahmen von bis zu 60 Milliarden Euro bis 2022 warnen SPD, CDU und CSU vor zu großen Erwartungen. „Wir rechnen nicht mit nennenswerten neuen Spielräumen“, sagte SPD-Chefin Andrea Nahles am Montag vor Beginn der Fraktionsklausur von CDU, CSU und der SPD auf der Zugspitze. In dem kürzlich von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgelegten Haushaltsentwurf seien die „zusätzlichen Steuereinnahmen, die jetzt wahrscheinlich rauskommen“, in der Prognose mitgerechnet worden.