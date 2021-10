Kleiner Parteitag Grünen-Spitze erhält Mandat für ergebnisoffene Sondierungen

Die Grünen hatten sich am Freitag ein zweites Mal mit der FDP getroffen. Details wurden danach nicht bekannt. Beide Parteien sind entscheidend für die Bildung einer Koalition unter Führung der SPD oder der Union. Über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen soll bei den Grünen ein weiterer kleiner oder großer Parteitag entscheiden. Dies sei kurzfristig möglich. „Es würde wenige Tagen brauchen, um das zu tun“, sagte Kellner. Über einen Koalitionsvertrag und das Personaltableau in einer Regierung sollen am Ende alle über 120.000 Mitglieder per Online-Urabstimmung entscheiden. „Auch das können wir in sehr kurzer Zeit machen“, so Kellner. „Das heißt unter zwei Wochen.“



