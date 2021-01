Klimaschutz CO2-Fußabdruck: Die wichtigste Kennziffer für Manager

Der erste und wichtigste Schritt für jegliche Klimamaßnahmen ist die Messung des CO2-Fußabdrucks. An dieser Stelle sind in der Vergangenheit viele Unternehmen gescheitert oder haben gar nicht erst angefangen. Denn die Erfassung der Daten und die Analyse der CO2-Emissionen sind komplex und bislang noch sehr manuell. Einmal pro Jahr kommen externe Berater ins Unternehmen, die in Excel-Tabellen alle nötigen Daten eintragen und analysieren. Das kostet Zeit und Geld. Am Ende liegt ein Bericht vor, der einen Rückblick auf das abgeschlossene Jahr widerspiegelt. Genau an dieser Stelle findet aktuell ein bahnbrechender Umbruch statt.