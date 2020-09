Oatly Sturm im Hafermilchglas

Oatly hält dem nun entgegen, es sei dem Unternehmen bewusst, dass „der Einstieg von Blackstone als Investor für viele Konsument*innen unerwartet kam“. Tatsächlich habe man „das sehr gut durchdacht“. Die Bewegung hin zu nachhaltiger und gesunder Ernährung auf pflanzlicher Basis müsse sich ausweiten, wenn „wir die Klimaziele erreichen wollen“. Dies erfordere Investitionen, „und zwar in großem Umfang“.



Einen Teil des frischen Kapitals will Oatly in neue Produktionsstätten investieren. Wo genau diese in Europa, Asien und den USA entstehen sollen, ist bislang noch nicht bekannt. Bisher betreibt Oatly Fabriken in Landskrona (Schweden), im niederländischen Vlissingen sowie in Millville in den USA.



Mehr zum Thema: Meike Gebhard, Geschäftsführerin der Plattform Utopia, über die Folgen der Oatly-Strategie.