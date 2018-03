Sachpolitik hat offenbar keine Priorität

Natürlich: Politischer Erfolg beruht nicht nur auf fachlichen Kenntnissen, sondern nicht zuletzt auf politischen Fähigkeiten, zum Beispiel Durchsetzungs- und Überzeugungsfähigkeit. Eine direkt gewählte Abgeordnete wird schon nicht ganz unbegabt in dieser Hinsicht sein, erst recht, wenn sie sich offenbar als Parlamentarische Geschäftsführerin (es gibt fünf in der Unionsfraktion) bewährt hat. Also ist es nicht unmöglich, dass sich Karliczek in den nächsten Jahren als großes Talent entpuppt - so wie einst eine Physikerin, die Helmut Kohl 1990 völlig überraschend zur Ministerin für Frauen und Jugend machte. Angela Merkel wurde damals Ministerin, weil Kohl eine junge Frau im Kabinett wollte, vor allem eine mit unbelasteter DDR-Biografie. Das Ressort „Jugend und Frauen“ hielt Kohl vermutlich ebenso für „Gedöns“ wie sein Nachfolger Schröder. Ahnungslosigkeit von der Materie schien verkraftbar, da andere Kriterien wichtiger waren.