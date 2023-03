Koalitionsrunde Beratungen unterbrochen: Das Linksbündnis passt nicht zur FDP

Seit Sonntag sitzen die drei Koalitionsparteien zum „Friedensgipfel“ im Kanzleramt zusammen. Ein Ende: weiter nicht in Sicht; nach einer Unterbrechung soll Dienstag weiter getagt werden. Und eine Erkenntnis ist längst klar: Von der selbst ernannten „Fortschrittskoalition“ ist nicht mehr viel übriggeblieben – ganz gleich, wie das Ergebnis dieser Runde auch ausfallen mag. Es sind nicht nur die immensen Belastungen der „Zeitenwende“, die infolge des Krieges alle hehren Pläne des Ampelbündnisses auf den Kopf gestellt haben. Mehr und mehr zeigt sich im politischen Alltag der Koalition, was man immer schon geahnt hat: dass nämlich die drei Partner im Kern nicht zusammenpassen. Die anfängliche Befürchtung der FDP, in Verbindung mit den beiden linken Parteien SPD und Grüne immer wieder in die Defensive gedrängt zu werden, hat sich in vollem Umfang bewahrheitet. In der Dreierkoalition steht es fast immer 2:1 – zulasten der Liberalen.



Zwar versucht FDP-Chef Christian Lindner seinen Wechsel vom bürgerlichen Lager hinein in das Linksbündnis seit Jahr und Tag mit dem Versprechen zu rechtfertigen, die Liberalen würden in der Ampel „das Schlimmste verhindern“. Doch wohin hat diese Selbstbeschreibung geführt? Es ist genau das eingetreten, was die FDP derzeit so unter Druck setzt: Sie wird nicht positiv als „Verhinderer des Schlimmsten“ wahrgenommen, sondern negativ als „Blockierer des Guten“.