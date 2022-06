Kommune sucht Chef Fachkräftemangel: Jetzt werden sogar die Bürgermeister knapp

In Thüringen werden am 12. Juni in 325 Kommunen neue Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewählt. In 224 Dörfern findet sich nur noch ein einziger Bewerber auf dem Stimmzettel. In 22 Gemeinden will gar niemand mehr antreten. Auch in ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, werden die Bewerberinnen und Bewerber ums Rathaus seit einigen Jahren knapp. Ein Gespräch mit dem Thüringer Innenminister Georg Maier (SPD) über die Ursachen des Mangels und wirtschaftliche Nachteile für „kopflose“ Kommunen.