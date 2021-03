Konjunktur „Ein dritter Lockdown wäre eine Katastrophe“

Werden die zaghaften Lockerungen also wieder zurückgenommen – oder kommt es gar zu einem dritten Lockdown? Das würde für die Wirtschaft teuer. Zwar machen die vom Lockdown direkt betroffenen Branchen nur rund 13 Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) aus. Gleichwohl drohen empfindliche Einbußen und Kollateralschäden. „Ein dritter Lockdown könnte uns 2,5 Milliarden Euro pro Woche an Wertschöpfung kosten“, sagt Wollmershäuser. Er bezieht sich dabei auf Berechnungen, die er für den zweiten Lockdown im Winterhalbjahr durchgeführt hat und bei denen er die Bruttowertschöpfung in den Sektoren Handel, Gastgewerbe, Verkehr und sonstige Dienstleistungen (Freizeit, Unterhaltung, Kultur) in Beziehung gesetzt hat zu einem Referenzszenario ohne Pandemie.