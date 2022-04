Kriselnde Stahlsparte Wüst warnt Gabriel vor falschen Hoffnungen bei ThyssenKrupp

Mit Blick auf die bedrohten Arbeitsplätze stellte Wüst die Unterstützung der Landesregierung in Aussicht. Man werde „alle Möglichkeiten nutzen, um diese für den ganzen Standort wichtige Schlüsselindustrie Stahl in NRW und in Deutschland zu halten“, betonte er. Allerdings müsse der Konzern seinen Teil beitragen. „Dafür erwarte ich von einer Konzernführung einen belastbaren Plan und ein ernsthaftes eigenes Engagement.“ Man müsse „zwischen Hilfe in Notlagen, technologischen Übergängen und Dauersubvention unterscheiden“, mahnte Wüst. „Entscheidend wird sein, dass wir das unverrückbare Ziel der Klimaneutralität in einem Ordnungsrahmen erreichen, der unsere Unternehmen exportfähig hält. Das ist wirksamer und wichtiger als jede Unterstützung durch den Staat.“