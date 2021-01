Kritik am Impfstoffmangel Corona-Impfung „komplizierter als ein Hauskauf“

Wie viel Impfstoff gibt es in Deutschland und wie viele Dosen wurde bereits verimpft?

Wie langsam die Verteilung voran geht, zeigt der Unterschied zwischen den gelieferten und verspritzten Dosen: 1,3 Millionen Dosen des Biontech-Impfstoffs wurden bis zum 31. Dezember an die Bundesländer verteilt, doch verimpft wurden bis Montag nur 265.000 Dosen, wie ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) mitteilte. Am Freitag sollen noch einmal 670.000 weitere Dosen geliefert werden, bis Ende Januar sollen es insgesamt zwei Millionen Dosen sein. Bis Anfang Februar sind jeweils montags drei weitere Liefertermine vorgesehen. Noch im Januar könnte Impfstoff eines anderen Herstellers dazukommen: Die Bundesregierung rechnet spätestens für den 6. Januar mit der EU-Zulassung des Impfstoffs von Moderna, die Beratungen dazu wurden kurzfristig auf Montag vorgezogen. „Die genauen Lieferpläne für diesen Impfstoff werden wir dann zügig mit der EU und dem Unternehmen abstimmen“, kündigte das Ministerium an.