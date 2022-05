Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen NRW hat gewählt: CDU vorne – aber Wahlsieger sind die Grünen

Für die Bundesparteien und die im Bund regierende Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP gilt die Abstimmung in NRW auch als „kleine Bundestagswahl“ und als wichtiger Stimmungstest. Am vergangenen Sonntag hatte die CDU mit Ministerpräsident Daniel Günther bei der Wahl in Schleswig-Holstein klar gesiegt. Zuvor hatte bei der Landtagswahl im Saarland die SPD mit Anke Rehlinger hoch gewonnen.



Dass NRW längst nicht mehr das „Stammland“ der SPD ist, zeigt sich daran, dass sich CDU und SPD in den vergangenen Jahren an der Regierung abgewechselt haben. 2017 bildeten CDU und FDP eine Koalition, bis 2017 war ein rot-grünes Bündnis am Ruder.



Mit Material von Reuters und dpa



Lesen Sie auch: Das wichtigste Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen vorweg: Die Deutschen mögen es mittiger und pragmatischer denn je. Eine Schnellanalyse.