Landtagswahl Sachsen-Anhalt „Schwerwiegende Folgen“: Die Wirtschaft fürchtet sich vor einem Wahlerfolg der AfD

Stefan Müller, Geschäftsführer der Miltritz-Aromatics GmbH in Bitterfeld-Wolfen und Miteigentümer in zweiter Generation, kennt diese Stimmung und ihre Gründe. „Die gewaltige und weltweit einmalige Aufbauleistung im Osten wird viel zu wenig gewürdigt“, sagt der Hersteller von Duftstoffen, „aber sie hat auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Ostdeutschland stark gefordert, ja fast zerrissen“. Der Familienunternehmer sieht in dem „klischeehafte Jammern vor allem der Wunsch nach Anerkennung“, schließlich „haben viele ganz normale Menschen hier große Opfer gebracht“. Nicht nur die Bürger, sondern auch er als Unternehmer ärgert sich über das Zerrbild, das oft von Sachsen-Anhalt gezeichnet wird. „Bitterfeld war einmal als dreckigste Stadt Europas in den Nachrichten, aber jetzt ist es absolut lebenswert geworden“, sagt Müller. Man solle sich doch einfach mal umsehen. „Die Kärrnerarbeit der letzten 30 Jahre hat sich gelohnt und daran hat auch die Politik ihren Anteil, zum Beispiel durch eine kluge Förderung.“