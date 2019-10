Landtagswahl Thüringen CDU-Spitzenkandidat Mike Mohring kann zum Regierungsmacher werden

Dann orientierte er sich neu: 1993 trat er in die CDU ein. Sein politisches Talent wurde gefördert, unter anderem von der damaligen Ministerin und späteren Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht. 1999 saß Mohring bereits im Landtag, wo er sich zunächst als Finanzpolitiker profilierte. 2004 übernahm er für vier Jahre den Job als CDU-Generalsekretär in Thüringen - eine Zeit, in der sich Mohring auch als politisches Raubein einen Namen machte.