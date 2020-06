Lobbyaffäre Kevin Kühnert: Würde Amthor zum Rücktritt auffordern

Der stellvertretende SPD-Chef Kevin Kühnert hat den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor deutlich kritisiert. „Wäre Amthor ein Sozialdemokrat, würde ich ihn zum Rücktritt (als Bundestagsabgeordneter) auffordern, weil er der Glaubwürdigkeit der Partei schweren Schaden zugefügt hätte“, sagte Kühnert der „Welt am Sonntag“. Aber jede Partei müsse für sich selbst entscheiden, was sie in ihren Reihen dulden könne. „Mein Eindruck ist, dass die Standards in der Union da deutlich niedriger sind.“