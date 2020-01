Migration: Zahl der Asylbewerber sinkt drittes Jahr in Folge

Die Zahl der Asylanträge in Deutschland ist im vergangenen Jahr nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer das dritte Jahr in Folge zurückgegangen. Der CSU-Politiker wertete dies am Mittwoch in Berlin als Erfolg der „zahlreichen Maßnahmen der letzten Jahre gegen ungesteuerte Zuwanderung“.